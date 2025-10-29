< sekcia Zahraničie
Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie
Nočné útoky si v Pásme Gazy podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadali najmenej 81 obetí vrátane detí.
Autor TASR
Tel Aviv 29. októbra (TASR) - Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil útoky na palestínsku enklávu pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Po sérii útokov, pri ktorých boli zasiahnuté desiatky teroristických cieľov a teroristov, začala izraelská armáda opäť presadzovať prímerie v reakcii na porušenia zo strany Hamasu,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Izraelskí vojaci podľa vyhlásenia v palestínskej enkláve „zasiahli 30 teroristov zastávajúcich veliteľské pozície v teroristických organizáciách operujúcich v Pásme Gazy“. Armáda uvádza, že dohodu o prímerí bude dodržiavať, ale rázne odpovie na akékoľvek jej porušenie.
Nočné útoky si v Pásme Gazy podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadali najmenej 81 obetí vrátane detí. Agentúra AP uvádza, že toto číslo bude zrejme vyššie, pretože z ďalších viac ako 45 zranených sú mnohí v kritickom stave.
Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria, pretože hnutie v pondelok odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. V Pásme Gazy sa naďalej nachádza 13 tiel rukojemníkov, ktoré má Hamas podľa podmienok prímeria vrátiť Izraelu.
Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.
Americký prezident Donald Trump v reakcii na izraelské útoky uviedol, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. Zároveň zdôraznil, že Izrael má právo reagovať: „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali a mali odpovedať,“ povedal Trump počas letu na palube Air Force One.
