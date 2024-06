Izrael po útokoch Hizballáhu varoval pred eskaláciou na hraniciach

Jeruzalem 17. júna (TASR) - Čoraz intenzívnejšie cezhraničné útoky libanonského hnutia Hizballáh na Izrael by mohli vyvolať vážnu eskaláciu. Uviedol to v nedeľu hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, píše TASR s odvolaním na agentúru Reuters.



"Rastúca agresivita Hizballáhu nás privádza na pokraj možnej rozsiahlejšej eskalácie, ktorá by mohla mať zničujúce dôsledky pre Libanon a celý región," povedal Hagari vo videoodkaze.



Iránom podporované hnutie Hizballáh za uplynulý týždeň vypálilo na Izrael dosiaľ najviac rakiet a bezpilotných lietadiel za posledných osem mesiacov, počas ktorých sa na izraelsko-libanonských hraniciach pravidelne ostreľuje s izraelskou armádou v čase vojny v Pásme Gazy.



V nedeľu došlo k výraznému poklesu útokov zo strany Hizballáhu, zatiaľ čo Izrael oznámil, že podnikol niekoľko leteckých úderov na pozície tohto hnutia na juhu Libanonu.



Spojené štáty a Francúzsko sa snažia o zmiernenie napätia na izraelsko-libanonských hraniciach prostredníctvom rokovaní. Hizballáh tvrdí, že s útokmi neprestane, kým Izrael nezastaví vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy.



"Izrael prijme potrebné opatrenia na ochranu svojich civilistov – až do obnovenia bezpečnosti na hraniciach s Libanonom," dodal Hagari.



S cieľom zabrániť ďalšej eskalácii medzi Izraelom a Hizballáhom navštívi v pondelok Izrael osobitný americký vyslanec Amos Hochstein, informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu.