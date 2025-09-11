< sekcia Zahraničie
Izrael po útokoch na Jemen zachytil raketu vypálenú na jeho územie
K zodpovednosti za vypálenie rakety sa dosiaľ nikto neprihlásil.
Autor TASR
Saná 11. septembra (TASR) — Izraelská protivzdušná obrana zachytila vo štvrtok raketu vypálenú z Jemenu. Došlo k tomu len deň po tom, čo počas izraelských náletov na Jemen zahynulo 35 ľudí a ďalších viac ako 130 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Ozbrojené sily na platforme Telegram uviedli, že po tom „čo sa v niekoľkých oblastiach v Izraeli rozozvučali sirény, bola zachytená raketa vypálená z Jemenu“.
K zodpovednosti za vypálenie rakety sa dosiaľ nikto neprihlásil. AFP však pripomína, že od začiatku vojny v Pásme Gazy jemenskí povstalci húsíovia opakovane vypúšťajú rakety a drony na Izrael, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v tejto palestínskej enkláve, kde Izrael od októbra 2023 bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.
Izrael v stredu podnikol nálety na Jemen, v rámci ktorých zasiahol ciele v tamojšej metropole Saná a na ďalších miestach. Jemenskí povstalci uviedli, že izraelská armáda zasiahla okrem iného ich komplex v provincii Džauf.
Hovorca ministerstva zdravotníctva ovládaného húsíjami oznámil, že pri útokoch zahynulo 35 ľudí a najmenej 131 bolo zranených; v samotnom meste Saná zahynulo 28 ľudí a zranenia utrpelo 113 osôb. Podľa hovorcu armády sú medzi obeťami aj novinári.
Izraelská armáda tvrdí, že cieľom boli vojenské tábory, v ktorých sa nachádzali operatívci teroristického režimu, ústredie vojenskej propagandy húsíov a sklad paliva.
Izrael pravidelne útočí na Jemen. Pri jednom z útokov v auguste zahynul húsijský premiér a ďalších 11 vysokopostavených predstaviteľov.
Húsíovia v nedeľu vypustili dron, ktorý zasiahol Ramonovo medzinárodné letisko na juhu Izraela. Podľa záchrannej služby utrpela jedna osoba ľahšie zranenia.
