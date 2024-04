Izrael po útoku Iránu údajne odkladá inváziu do Rafahu

Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Izrael sa údajne rozhodol odložiť dlho očakávanú inváziu svojej armády do mesta Rafah na juhu palestínskeho Pásma Gazy. Odklad súvisí s útokom na Izrael, ktorý v noci na nedeľu podnikla iránska armáda. V pondelok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Podľa americkej spravodajskej televízie CNN mala izraelská armáda v pondelok začať vydávať príkazy na evakuáciu ľudí z Rafahu. Tieto plány však už údajne nie sú prioritou. Rovnakú správy priniesol aj izraelský verejnoprávny telerozhlas KAN. Strana Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua však tieto tvrdenia poprela, doplnil TOI.



Netanjahu žiadal o schválenie plánov na operáciu v Rafahu už niekoľkokrát a nedávno oznámil, že dátum jej spustenia už bol stanovený. O niekoľko hodín neskôr však izraelský minister obrany Joav Galant svojmu americkému rezortnému kolegovi Lloydovi Austinovi povedal, že nebol stanovený žiaden dátum, keďže armáda pracuje na finalizácii plánov evakuácie 1,4 milióna Palestínčanov, ktorí sa pred bojmi skryli v Rafahu.



Ako v nedeľu informoval hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, v Rafahu sú údajne zadržiavaní aj zostávajúci rukojemníci, ktorých z juhu Izraela zavliekli do Pásma Gazy ozbrojené komandá prepojené s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tieto skupiny 7. októbra 2023 vpadli na územie Izraela, kde v tamojších mestách, dedinách a kibucoch terorizovali miestne obyvateľstvo.