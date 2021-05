Izrael po útoku uzavrel priechod, ktorým prichádzala humanitárna pomoc

Jeruzalem 18. mája (TASR) - Izrael sa v dôsledku paľby z mínometov rozhodol uzavrieť priechod do pásma Gazy, cez ktorý do tejto palestínskej enklávy smerovala humanitárna pomoc. Informoval o tom v utorok spravodajský portál The Times of Israel.



K paľbe došlo v okamhu, keď na hraničný priechod Kerem Šalom vchádzali nákladné autá s pomocou pre palestínskych civilistov poskytnutou medzinárodnými humanitárnymi organizáciami, informoval izraelský úrad COGAT. Po tomto incidente bolo rozhodnuté zastaviť vjazd ostatných nákladných vozidiel.



Niekoľko hodín predtým OSN privítala otvorenie tohto priechodu. Izraelské úrady však nespresnili, na ako dlho priechod otvoria.



Okrem priechodu Kerem Šalom Izrael v utorok dočasne otvoril aj priechod Erez, čím umožnil, aby nákladné autá dopravili do pásma Gazy zdravotnícke vybavenie či krmivo pre zvieratá.



Len čo boli oba priechody otvorené, stali sa terčom mínometnej paľby prichádzajúcej z pásma Gazy.



V pásme Gazy došlo v dôsledku najnovšej operácie izraelskej armády k veľkým materiálnym škodám a tamojšie obyvateľstvo, ktoré žije v režime blokády už 15 rokov, nevyhnutne potrebuje humanitárnu pomoc.



Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už viac ako 200 Palestínčanov, vrátane asi 60 detí.



Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí vrátane dvoch detí a 312 zranených.



OSN už medzičasom upozornila, že eskalácia tohto konfliktu môže v pásme Gazy spôsobiť humanitárnu katastrofu. OSN odhaduje, že z dôvodu zničenia viac ako 130 bytových, adminitratívnych či obchodných budov prišlo o strechu nad hlavou asi 47.000 Palestínčanov.