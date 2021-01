Izrael po útoku v Naí Dillí posilnil bezpečnosť svojich misií vo svete

Jeruzalem 29. januára (TASR) - Výbuch, ktorý sa v piatok odohral v blízkosti budovy izraelského veľvyslanectva v Naí Dillí, mohol byť podľa izraelských úradov pokusom o teroristický útok. Z preventívnych dôvodov preto nariadili posilnenie bezpečnostných opatrení vo všetkých diplomatických misiách Izraela vo svete, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Indická polícia pritom vo svojom vyhlásení uviedla, že výbuch spôsobilo pomerne slabé "improvizované zariadenie", ktoré rozbilo okná na troch neďalekých autách. Podľa polície to vytvára dojem, že šlo o "zlomyseľný pokus o senzáciu".



Spravodajský kanál New Delhi Television neskôr informoval, že výbušné zariadenie obsahovalo guľôčkové ložiská zabalené v plastovom vrecku a zostalo na chodníku pred ambasádou.



Televízia CNN India zasa uviedla, že policajti našli v blízkosti miesta udalosti obálku s nápisom "Pre izraelské veľvyslanectvo". Obsah listu polícia nezverejnila.



Indická polícia žiadnu z týchto správ nepotvrdila, dodal portál The Times of Israel.



Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že do vyšetrovania výbuchu v Naí Dillí sa zapoja aj izraelskí experti na výbušniny a agenti izraelskej spravodajskej služby Mosad.



Izraelské misie po celom svete boli v stave pohotovosti a zvýšenej bezpečnosti už po atentáte na popredného iránskeho jadrového vedca Mohsena Fachrizádeho-Mahábádího, ku ktorému došlo v novembri minulého roku. Teherán z tohto útoku obvinil Izrael a sľúbil pomstu.



Vo februári 2012 zasiahla explózia neďaleko ambasády v indickej metropole vozidlo izraelského diplomata a vyžiadala si štyroch zranených. Medzi zranenými bola aj manželka izraelského vojenského pridelenca.



Podľa The Times of Israel išlo o súčasť série pokusov o útoky na izraelské ciele, ktoré sa odohrali v rôznych častiach sveta a boli pripisované Iránu. V rovnaký deň ako výbuch v Naí Dillí bola totiž objavená bomba na aute izraelského diplomata v bývalej sovietskej republike Gruzínsko. Nasledujúci deň vybuchol v Thajsku dom, v ktorom bývali traja Iránci.



Svojho času sa špekulovalo, že tieto incidenty boli reakciou na údajné izraelské atentáty na viacerých iránskych jadrových vedcov, keď sa Jeruzalem snažil dosiahnuť obmedzenie iránskeho jadrového programu.