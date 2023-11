Izrael po výrokoch Sáncheza sťahuje svoju veľvyslankyňu z Madridu

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen vo štvrtok oznámil, že pre nedávne poburujúce výroky španielskeho premiéra Pedra Sáncheza sa rozhodol povolať na konzultácie izraelskú veľvyslankyňu v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na poburujúce výroky španielskeho premiéra, ktorý opäť zopakoval svoje nepodložené tvrdenia, som sa rozhodol povolať izraelskú ambasádorku v Španielsku na konzultácie do Jeruzalema," napísal minister zahraničných vecí Eli Kohen na platforme X.



Bezprostredne nebolo zrejmé, kedy izraelská veľvyslankyňa Rodica Radianová-Gordonová odcestuje z Madridu do Jeruzalema.



K takémuto kroku zo strany Izraela došlo po štvrtkovom rozhovore, v ktorom Sánchez vyjadril "vážne pochybnosti" o legálnosti vojenskej operácie izraelskej armády v Pásme Gazy, objasnil AFP izraelský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal, že to "nie je prvýkrát", čo Sánchez vyjadril takéto postoje.



Diplomatické vzťahy medzi Izraelom a Španielskom sa v ostatnom čase vyhrotili práve v dôsledku výrokov španielskeho premiéra kritizujúcich izraelskú vojenskú operáciu v Gaze, ktorú Izrael spustil ako odvetu na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra.



V štvrtkovom rozhovore pre španielsku verejnoprávnu televíziu Sánchez vyjadril vzhľadom na narastajúci počet civilných obetí vrátane detí "vážne pochybnosti" ohľadom toho, či Izrael v Gaze koná v súlade s "medzinárodným humanitárnym právom".



Izrael už stiahol svojich veľvyslancov z Turecka a Juhoafrickej republiky, a to taktiež pre vyjadrenia lídrov týchto krajín súvisiacich s vojnou v Gaze.



"Izrael koná a bude naďalej konať v súlade s medzinárodným právom, pričom budeme pokračovať vo vojne, až pokým nebudú oslobodení všetci rukojemníci a kým nebude v Gaze zlikvidovaný Hamas," napísal tiež Kohen v príspevku na platforme X.



"Za masaker zo 7. októbra aj za dnešnú situáciu v Gaze je zodpovedné len jediné zoskupenie, a to teroristická organizácia Hamas, ktorá páchala vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti na izraelských občanoch a obyvateľoch pásma Gazy."



Sánchez už minulý piatok rozhneval Izrael, keď vo svojom prejave v Egypte hovoril o "nerozlišujúcom zabíjaní nevinných civilistov" v Gaze. Podporil ho vtedy aj belgický premiér Alexander De Croo, s ktorým po regióne spoločne cestovali. De Croo vtedy tiež povedal, že izraelská operácia v Gaze "musí rešpektovať medzinárodné humanitárne právo". Izraelský minister zahraničných vecí si bezprostredne po týchto vyjadreniach predvolal veľvyslancov oboch krajín v Izraeli, pričom oboch lídrov obvinil z podpory "terorizmu".