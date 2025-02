DRÁMA V IZRAELI: Do ľudí na autobusovej zastávke vrazilo auto

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Najmenej desať ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia na severe Izraela po tom, čo do skupiny chodcov čakajúcich na autobusovej zastávke narazilo auto. Polícia má podozrenie, že išlo o teroristický útok. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a denníka Times of Israel.



Incident sa udial na križovatke pri vstupe do mesta Karkur, ktoré sa nachádza medzi metropolou Tel Aviv a mestom Haifa. Z desiatich zranených osôb sú dve zranené vážne a jedna je v kritickom stave.



"Existuje podozrenie, že išlo o teroristický útok. Policajné zložky úspešne zadržali útočníkove vozidlo," uvádza sa vo vyhlásení polície, ktorá neskôr ozrejmila, že útočníka zabila.



Páchateľ sa snažil z miesta činu utiecť, avšak narazil do neďalekého policajného auta. Podľa televízie Kešet 12 je podozrivým 24-ročný izraelský Arab pochádzajúci z Haify, ktorý nemá záznam v registri trestov.