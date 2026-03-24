Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
Izrael počas operácie v Libanone zajal dvoch členov Hizballáhu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Obaja mali veľké množstvo zbraní a ďalšieho vybavenia.

Autor TASR
Jeruzalem 23. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že pokračuje v pozemných operáciách v južnom Libanone. Jej vojaci počas nich zadržali dvoch členov militantného hnutia Hizballáh, ktorých následne odviezli do Izraela na výsluch. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

„Počas operácie zameranej na vyhľadávanie zbraní v južnom Libanone identifikovali (izraelské) jednotky niekoľkých ozbrojených teroristov z jednotky Hizballáhu Radwán, ktorí plánovali vystreliť protitankovú raketu,“ uviedla izraelská armáda.

„Po identifikácii sa teroristi vzdali. Vojaci ich zadržali a previezli na izraelské územie na ďalšie vypočúvanie,“ dodala armáda.

DPA upresnila, že izraelské sily militantov zajali ešte v nedeľu. Obaja mali veľké množstvo zbraní a ďalšieho vybavenia. Prvé zistenia naznačujú, že sa na juh Libanonu presunuli z východu krajiny na začiatku vojny medzi Izraelom, USA a Iránom.

Izraelská armáda v pondelok potvrdila nové letecké útoky aj v libanonskej metropole Bejrút zamerané na pozície Hizballáhu, a to iba niekoľko hodín po tom, ako tamojších obyvateľov vyzvala na evakuáciu.

Proiránske šiitské hnutie Hizballáh sa do konfliktu na Blízkom východe zapojilo 2. marca, keď začalo z Libanonu ostreľovať Izrael, ktorý odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi na ciele hnutia v Libanone.

Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zomrelo v krajine pri izraelských útokoch viac ako 1000 ľudí a viac ako milión obyvateľov bolo vysídlených.
Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená