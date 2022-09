Počas prestrelky v Predjordánsku prišiel o život Palestínčan

Ramalláh/Tel Aviv 20. septembra (TASR) - Muž vo veku 53 rokov prišiel o život počas prestrelky medzi palestínskou políciou a militantmi v meste Nábulus, oznámila v utorok miestna nemocnica. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zabitý muž bol Palestínčan a na potýčkach sa priamo nezúčastnil. Streľba ho zasiahla do hlavy, píše spravodajský server Times of Israel s odvolaním sa na palestínske zdroje.



V Nábuluse úrady zatkli dvojicu členov islamistického hnutia Hamas. V pondelok večer palestínske bezpečnostné zložky spustili streľbu na demonštrantov, ktorí so zadržaním mužov nesúhlasili.



Jeden z nich je údajne miestnym lídrom hnutia Hamas a pátrali po ňom aj izraelské úrady, píše DPA. Izraelská polícia palestínsku políciu už predtým upozornila, že jej postup proti palestínskym militantom v mestách Nábulus a Dženín na Západnom brehu nie je dostatočne účinný.



Minulý týždeň prišli o život jeden príslušník izraelských ozbrojených zložiek a dvaja ozbrojení Palestínčania počas prestrelky pri jednom z hraničných priechodov do Predjordánska, pripomína DPA.