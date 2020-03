Počet nakazených koronavírusom v Izraeli stúpol na 126

Jeruzalem 13. marca (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva v oznámilo v piatok 17 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. V krajine sa celkovo nakazilo 126 ľudí, štyria sa vyliečili. Správu priniesol denník Haarec.



Na západnom brehu rieky Jordán sa zatiaľ nakazilo 31 ľudí.



Izrael už v rámci opatrení plošne uzavrel školy, univerzity a zakázal podujatia s viac ako 100 účastníkmi.



Zahraniční občania majú do Izraela zákaz vstupu. Výnimku dostanú tí, ktorí preukážu, že sa dokážu samoizolovať na obdobie 14 dní.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyzval svojho rivala Bennyho Ganca na vytvorenie krízového vládneho kabinetu, ktorý by riešil problém so šírením nákazy spôsobenej novým koronavírusom a dostal by krajinu z patovej politickej situácie vyvolanej opakovanými predčasnými voľbami.



Na svete dosiaľ zaznamenali takmer 135.000 prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a viac ako 4600 úmrtí. Vyliečilo sa viac ako 70.000 nakazených.