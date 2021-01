Počet nakazených v Izraeli rastie, krajina sprísňuje lockdown

Tel Aviv 8. januára (TASR) - Izrael sprísnil v piatok lockdown v súvislosti s narastajúcim počtom infikovaných novým koronavírusom napriek tomu, že v priebehu niekoľkých týždňov sa mu podarilo zaočkovať už pätinu obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AP.



Väčšina škôl a podnikov je od piatka zatvorených, ľudia by sa zo svojich domovov nemali vzďaľovať na viac ako 1000 metrov, aj to iba v nevyhnutných prípadoch. Verejné zhromaždenia sú prísne obmedzené a limitovaná je aj verejná doprava. Opatrenia by mali trvať najmenej dva týždne. Na ich dodržiavanie dohliadajú tisícky policajtov, na hlavných ťahoch umiestňujú zátarasy.



Izrael zaviedol v poradí už tretí lockdown od začiatku pandémie.



Premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že Izrael je na dobrej ceste zaočkovať do marca všetkých obyvateľov nad 16 rokov. Izrael už podal vakcínu takmer 20 percentám svojej deväťmiliónovej populácie. Miestne úrady uvádzajú, že od začiatku epidémie sa nakazilo 474.000 obyvateľov, 3565 z nich ochoreniu podľahlo.