Izrael počká na odpoveď Hamasu na nový návrh dohody o prímerí

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Izraelská vláda počká na odpoveď palestínskeho hnutia Hamas na návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy do stredy večera. V závislosti od nej sa potom rozhodne, či vyšle svojich vyjednávačov do Káhiry na rokovania o prímerí, informuje TASR.



Zdroje hnutia Hamas pre izraelský spravodajský web Ynetnews uviedli, že najnovší egyptský návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy je tým najlepším, čo bolo Hamasu predložené v posledných mesiacoch: zahŕňa totiž ústupky v niekoľkých bodoch, ktorých sa Izrael pôvodne nechcel vzdať.



Podľa zdrojov Hamasu tak Izrael akceptuje bezpodmienečný návrat vysídlených osôb a upustil aj od predstavy, že sa na sever Pásma Gazy nevrátia.



V očakávaní odpovede Hamasu bolo na utorok naplánované zasadnutie izraelského vojnového kabinetu, ktoré však napokon zrušili. Informovali o tom izraelské médiá, ktoré ako príčinu nekonania schôdzky uviedli nezhody medzi členmi vlády týkajúce sa možnej dohody o rukojemníkoch a jej potenciálnom vplyve na plánovanú operáciu izraelskej armády v meste Rafah na severe Pásma Gazy.



Ynetnews doplnil, že minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir aj minister financií Bezalel Smotrič vyjadrili nesúhlas s navrhovanou dohodou, ktorá by zmiernila alebo dočasne zastavila boje v Pásme Gazy. Minister vojnového kabinetu Benny Ganc však začiatkom tohto týždňa upozornil, že ak izraelská vláda odmietne túto dohodu o rukojemníkoch, nebude mať "právo ďalej existovať". Ganc podotkol, že túto dohodu podporujú aj izraelské tajné služby.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok na stretnutí s príbuznými rukojemníkov zavlečených 7. októbra 2023 do Pásma Gazy, deklaroval, že Izrael "vstúpi do Rafahu a zlikviduje tam prápory Hamasu – či už bude alebo nebude dohoda (o prímerí) – s cieľom dosiahnuť úplné víťazstvo".