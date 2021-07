Izrael podá ľuďom s oslabenou imunitou tretiu dávku vakcíny od Pfizeru

Jeruzalem 11. júla (TASR) - Izrael od nedele ponúka tretiu dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer dospelým osobám s oslabeným imunitným systémom. Oznámil to v nedeľu izraelský minister zdravotníctva Nican Horowitz s tým, že toto rozhodnutie nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou. Dodal, že úrady momentálne zároveň zvažujú, či dajú tretiu dávku vakcíny k dispozícii aj širšej verejnosti, k rozhodnutiu však zatiaľ nedospeli.



V Izraeli opäť rastie záujem obyvateľov o očkovanie, a to vzhľadom na rýchle šírenie vysoko infekčného koronavírusového variantu delta. Prírastky nových prípadov nákazy sa za posledný mesiac zvýšili z jednociferných čísel na približne 450 nových prípadov denne, približuje agentúra Reuters.



Zaočkovaná bola približne polovica z 46 pacientov, ktorí sú aktuálne v Izraeli v súvislosti s nákazou novým koronavírusom v ťažkom stave. Väčšina z nich patrí podľa úradov k niektorej z rizikových skupín. Reuters dodáva, že v 9,3-miliónovom Izraeli dosiaľ zaočkovali prinajmenšom prvou dávkou vakcíny približne 5,7 ľudí.



Spoločnosti Pfizer a BioNTech, ktorých vakcínou sa v Izraeli začalo očkovať v decembri, vo štvrtok oznámili, že regulačné úrady v Európe, USA aj inde vo svete požiadajú v priebehu nasledovných týždňov o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Odvolávali sa pritom na zvýšené riziko nakazenia sa, ku ktorému podľa nich dochádza približne po šiestich mesiacoch od podania druhej dávky ich vakcíny.



Pfizer a BioNTech uviedli, že čoskoro chystajú zverejniť presnejšie údaje týkajúce sa tohto rizika, a to aj v odbornom časopise. Odvolávali sa aj na dáta z Izraela týkajúce sa poklesu účinnosti ich vakcíny, ku ktorým došlo po šiestich mesiacoch od očkovania druhou dávkou. V tejto súvislosti uviedli, že "ochrana voči závažnému priebehu ochorenia (COVID-19) zostala počas celých šiestich (skúmaných) mesiacov vysoká", klesla však ochrana voči symptomatickému priebehu covidu.



Sharon Alroyová-Preisová z izraelského ministerstva zdravotníctva uviedla, že Izrael sa neplánuje unáhliť s rozhodnutím o tom, či bude tretiu vakcínu podávať aj širokej verejnosti. Povedala, že momentálne tam zaznamenávajú ohniská nákazy prevažne medzi deťmi a ich rodičmi. Zároveň označila za zatiaľ nejasné, či je vakcína menej účinná voči variantu delta a či je miera nákazy vyššia u osôb, ktoré boli zaočkované v januári alebo vo februári v porovnaní s tými, ktorým bola vakcína podaná až neskôr.



Izrael sa súčasne teraz s Pfizerom dohodol aj na skoršom doručení ďalšej dodávky vakcín, ktorá bola pôvodne plánovaná na september. Izraelský premiér Naftali Bennett v nedeľu vládnemu kabinetu oznámil, že táto dodávka dorazí už 1. augusta.