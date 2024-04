Izrael podľa Bidena poslúchol jeho požiadavku o pomoci pre Gazu

Washington 5. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok vyhlásil, že Izrael poslúchol jeho požiadavku vpustiť pomoc do Pásma Gazy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Požiadal som ich, aby robili to, čo robia," odpovedal Biden na otázku, či vo štvrtkovom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom pohrozil zastavením vojenskej pomoci Izraelu.



Prezident Biden izraelskému premiérovi povedal, že budúca podpora Spojených štátov vo vojne v Pásme Gazy závisí od nových krokov na ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov. Telefonát nasledoval len niekoľko dní po izraelskom útoku, pri ktorom zahynulo sedem humanitárnych pracovníkov organizácie World Central Kitchen (WCK), medzi ktorými bol aj americko-kanadský občan.



Izrael v piatok oznámil, že umožní "dočasné" dávky pomoci do severnej časti Pásma Gazy ohrozenej hladomorom. Po prvýkrát od začiatku rozsiahlej izraelskej ofenzívy bude otvorený hraničný priechod Erez na toto územie.



Izrael tiež pripustil, že pri vyšetrovaní útoku odhalili vážne chyby a porušenia armádnych postupov. V dôsledku toho boli prepustení dvaja dôstojníci.



Biely dom však uviedol, že Izrael musí urobiť viac, aby splnil sľuby, ktoré dal americkému prezidentovi.



"Je dôležité, aby sa tieto záväzky v plnej miere realizovali a aby sa rýchlo naplnili," povedal novinárom hovorca Národnej bezpečnostnej rady (NSC) John Kirby.



Biden pred novembrovými prezidentskými voľbami čelí rastúcej kritike svojej politiky voči Pásmu Gazy a jeho kľúčoví spojenci ho vyzývajú na zmenu kurzu.



Biely dom však vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty naďalej "neochvejne" podporujú obranu Izraela. "Naša podpora sebaobrany Izraela zostáva neotrasiteľná," povedal Kirby. "Čelia rôznym hrozbám, a Spojené štáty sa nechystajú odísť," dodal.