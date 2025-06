Izrael podľa interného hodnotenia EÚ porušuje zásady asociačnej dohody

Brusel 20. júna (TASR) - Kroky Izraela v Pásme Gazy nie sú v súlade so zásadami, na ktorých je založená jeho úzka spolupráca s Európskou úniou. Vyplýva to z interného hodnotenia EÚ, informovala v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Asociačná dohoda medzi Európskou úniou a Izraelom stanovuje základné rámce obchodných a politických vzťahov medzi oboma stranami. Dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad sa v nej považuje za základný prvok ich spolupráce.



Prehodnotenie vzťahov iniciovalo viacero členských štátov vrátane Holandska. Niektoré krajiny vinia Izrael, že svojím postupom vo vojne v palestínskej enkláve porušuje zásadu rešpektovania ľudských práv. Otázka dodržiavania dohody bola predmetom intenzívnych diskusií už v minulom roku na podnet Španielska a Írska.



Preskúmaním dohody bola poverená Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Očakáva sa, že šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predloží výsledky hodnotenia na zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí 23. júna.



O humanitárnej situácii v Pásme Gazy a možnej revízii dohody diskutovali počas tohto týždňa na plenárnom zasadnutí aj poslanci Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady António Costa tiež na začiatku mesiaca kritizoval Izrael pre pokračujúcu ofenzívu a naznačil, že EÚ môže vo svojom novom hodnotení usúdiť, že Izrael neplní svoje záväzky. Z tohto dôvodu by Brusel mohol navrhnúť zmeny v asociačnej dohode a degradovať vzájomné vzťahy. Zmena dohody by si však vyžadovala súhlas všetkých 27 členských štátov.