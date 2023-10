Izrael podľa prezidenta, veliteľa armády v konflikte s Hamasom zvíťazí

Jeruzalem 8. októbra (TASR) – Izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval v nedeľu večer v prejave k obyvateľom na národnú jednotu. Útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na krajinu označil za neospravedlniteľný s tým, že Izrael aj v tomto konflikte zvíťazí. TASR o tom informuje podľa spravodajského servera Times of Israel.



"Udržme si tohto ducha hrdinstva a túto súdržnosť. Je to naša najsilnejšia zbraň," povedal Herzog vo vystúpení. Občanov požiadal, aby nešírili fámy, ktoré poslúžia Hamasu, a aby sa riadili pokynmi civilnej obrany.



"Je to nesporný fakt – Izraelský štát aj tentoraz zvíťazí. Nemáme inú možnosť," vyhlásil prezident. Útok Hamasu je podľa neho "neospravedlniteľný zločin, ktorý vedie nielen vražedná teroristická organizácia, no tiež os zla, ktorej základňa je v Iráne".



K útoku proti krajine sa v nedeľu tiež po prvý raz od jeho začiatku v sobotu ráno vyjadril náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi.



"Viem, že posledný deň bol ťažký, cena je vysoká, viem, že sú mnohé otázky a veľa frustrácie. Teraz sa však zameriavame na riešenie tohto problému," povedal na videonahrávke, ktorú zverejnila armáda. Pripomenul, že v rukách nepriateľa sú izraelskí civilisti i vojaci.



"Preto je čas na vojnu. Nie obkľúčenie, operáciu, čas na vojnu," zdôraznil Halevi. "A tejto vojne bude (izraelská armáda) silná a zvíťazí. Čakajú nás dlhé a zložité dni bojov. Zachováme si pripravenosť vo všetkých oblastiach," doplnil.