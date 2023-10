Izrael podmieňuje dodávky pomoci pre Gazu prepustením rukojemníkov

Jeruzalem/Káhira 12. októbra (TASR) - Izraelský minister energetiky Jisrael Kac vo štvrtok vyhlásil, že Izrael nevpustí do palestínskeho pásma Gazy žiadne suroviny ani humanitárnu pomoc, kým palestínske radikálne hnutie Hamas neprepustí ľudí, ktorých uniesli jeho komandá minulý víkend počas vpádu na územie Izraela.



Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Hamas tvrdí, že ako rukojemníkov zadržiava 130 ľudí.



V reakcii na útoky Hamasu na území Izraela izraelská vláda vyhlásila úplnú blokádu palestínskej pobrežnej enklávy vrátane prerušenia dodávok elektriny, potravín a vody.



Pre nedostatok paliva prestala už fungovať jediná elektráreň v pásme Gazy. Problémy sú aj so zásobovaním pitnou vodou a fungovaním nemocníc, dodala AFP.



V tejto situácii vyzvalo mnoho štátov a humanitárnych organizácií na vyslanie humanitárnej pomoci do pásma Gazy, kde sa na malom území tiesnia viac ako dva milióny ľudí.



Podľa bilancie OSN k ránu 12. októbra takmer 339.000 z nich bolo v dôsledku najnovšej eskalácie nútených opustiť svoje domovy, pričom väčšina z nich sa uchýlila do tamojších škôl.



Agentúra Reuters v stredu informovala, že Egypt odmietol otvoriť koridor pre utečencov z pásma Gazy, ale rokoval so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami o dodávkach humanitárnej pomoci do tohto regiónu cez egyptskú hranicu.



Egypt vysvetlil, že odmietol vytvoriť bezpečný koridor pre civilistov v pásme Gazy, aby chránil právo Palestínčanov brániť svoje požiadavky i svoje územie.



Podľa zdrojov agentúry Reuters sa o návrhu na vytvorenie humanitárneho koridoru "v rámci geograficky obmedzeného prímeria" diskutovalo na rokovaniach medzi Egyptom, Spojenými štátmi, Katarom a Tureckom.



Neskôr turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal, že práce na poskytovaní pomoci sa už začali. O aké práce ide, však bližšie nešpecifikoval.



Podľa najnovších údajov sa počet izraelských obetí v dôsledku útokov Hamasu na Izrael medzičasom zvýšil na viac ako 1300. Z pásma Gazy hlásia 1200 obetí. Na oboch stranách bolo zranených viac ako 9000 ľudí.