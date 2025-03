Izrael podnikol ďalšie údery v Libanone

Bejrút 22. marca (TASR) – Izrael spustil v sobotu novú vlnu vojenských úderov na Libanon v reakcii na raketové útoky spoza hranice. Libanonské militantné hnutie Hizballáh poprelo, že by za tieto útoky bolo zodpovedné. Ide o najväčšiu eskaláciu od prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom z novembra minulého roka. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac nariadili "druhú vlnu úderov proti desiatkam cieľov Hizballáhu v Libanone", oznámilo večer ministerstvo obrany. Dodal, že útoky sú reakciou na raketovú paľbu na Izrael a pokračovaním prvej série úderov v južnom Libanone zo sobotňajšieho rána.



Libanonská oficiálna tlačová agentúra NNA informovala o tom, že medzi piatimi zabitými pri izraelskom útoku v meste Túlín počas dňa bolo aj jedno dievča. Agentúra neskôr uviedla, že ďalší človek zahynul pri izraelskom útoku na dôležité pobrežné mesto Súr, kde hlásili aj viacerých zranených.



Izraelská armáda oznámila, že z Libanonu odpálili na severný Izrael šesť rakiet, z ktorých tri zachytila protivzdušná obrana. Označila to za hrubé porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom a priamu hrozbu pre izraelských občanov.



Hizballáh účasť na raketovom útoku poprel a izraelské obvinenia označil za "zámienku pre pokračujúce útoky na Libanon".



Hoci Hizballáh dlhodobo ovláda časti Libanonu hraničiace s Izraelom, cezhraničné útoky uskutočňovali aj iné libanonské a palestínske skupiny, pripomenula AFP.



Libanonský premiér Nawáf Salám varoval, že jeho krajine hrozí zatiahnutie do novej vojny. Šéf libanonskej diplomacie Júsuf Radždží vyzval na tlak na Izrael, aby sa zastavila eskalácia a vyriešila nebezpečná situácia na južnej hranici.



Izraelský minister obrany však povedal, že za nepriateľskú paľbu na izraelské územie nesie zodpovednosť libanonská vláda bez ohľadu na to, kto rakety odpálil. "Nariadil som armáde, aby podľa toho reagovala," uviedol Kac.