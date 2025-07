Izrael podnikol nálety neďaleko mesta Suwajdá, tvrdí Sýrska agentúra

Damask 18. júla (TASR) - Sýrska štátna tlačová agentúra SANA vo štvrtok informovala o izraelských náletoch neďaleko mesta Suwajdá. Išlo o prvý útok na túto oblasť, odkedy sa sýrske vládne sily stiahli po zakročení do násilného konfliktu medzi drúzmi a beduínmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Izraelské okupačné lietadlá uskutočnili nálet na predmestie Suwajdá,“ ozrejmila SANA. Sýrske sily sa však z mesta stiahli už skôr vo štvrtok.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a vzdušné útoky vykonal Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. Strany konfliktu v stredu uzavreli prímerie.



Úrad sýrskeho prezidenta však vo štvrtok obvinil drúzov z porušenia prímeria. Podľa vyhlásenia úradu sa dopúšťajú „násilia na civilistoch“ a tiež „ohrozujú mier a vedú k chaosu a kolapsu bezpečnosti“. Varoval tiež pred „pokračujúcim hrubým zasahovaním Izraela do vnútorných záležitostí Sýrie, čo vedie len k ďalšiemu chaosu a deštrukcii a naďalej komplikuje situáciu v regióne“, píše AFP.



Arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. V Sýrii ich žije asi 700.000, pričom ich baštou je Suwajdá. Viac ako 100.000 ich žije aj v Izraeli a ním okupovaných Golanských výšinách.