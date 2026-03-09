Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael podnikol novú vlnu útokov na Irán

Na snímke štyria muži s rúškami na tvári kráčajú a hustý čierny dym stúpa po útoku izraelskej armády na ropné sklady v iránskom metropole Teherán. Foto: TASR/AP

Cieľmi týchto útokov boli podľa armády zariadenie na výrobu raketových motorov.

Autor TASR
Tel Aviv 9. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že zasiahla ciele v strednej časti Iránu vrátane veliteľských centier vnútornej bezpečnosti a zariadení na odpaľovanie rakiet. Agentúra AFP informuje, že ide o prvý izraelský útok v islamskej republike od zvolenia Modžtabu Chameneího za iránskeho najvyššieho duchovného vodcu, píše TASR.

„Izraelské vzdušné sily... dokončili ďalšiu vlnu útokov na infraštruktúru v Iráne patriacu iránskemu režimu,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.

Cieľmi týchto útokov boli podľa armády zariadenie na výrobu raketových motorov a niekoľko miest na odpaľovanie balistických rakiet s dlhým doletom, ktoré ohrozovali Izrael.

Izraelčania údajne zasiahli aj veliteľstvo vnútornej bezpečnosti v meste Isfahán, policajné veliteľstvo a ďalšie zariadenia využívané iránskymi Revolučnými gardami a polovojenskou organizáciou Basídž.

„Vnútorná bezpečnosť a sily Basídž... predstavujú ústrednú zložku represií voči iránskemu civilnému obyvateľstvu a sú zodpovedné za používanie brutálneho a systematického násilia voči nemu,“ tvrdí izraelská armáda.

Najnovšie útoky boli podľa nej súčasťou „prehlbovania škôd na kľúčových štruktúrach a základoch iránskeho režimu“.

Táto vlna útokov bola prvá, odkedy Zhromaždenie znalcov v nedeľu zvolilo za nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu Modžtabu Chameneího. K jeho zvoleniu došlo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí prišiel o život 28. februára - v prvý deň útokov Izraela a Spojených štátov na Irán.
