Izrael podnikol odvetu za útoky z pásma Gazy

Jeruzalem 10. mája (TASR) – Tanky izraelskej armády v pondelok ostreľovali objekty pripisované palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas. Išlo o odvetu za raketové útoky na juh Izraela a vypúšťanie balónov s výbušninami nad izraelské územie.



Ako spresnil spravodajský portál The Times of Israel, v pondelok ráno boli z pásma Gazy smerom na juh Izraela vystrelené tri rakety, pričom najmenej jednu z nich zneškodnil izraelský mobilný obranný systém Železná kupola. Podľa vládnych zdrojov tento raketový útok nespôsobil žiadne obete ani materiálne škody.



V reakcii na najnovšiu raketovú paľbu Izrael oznámil, že s výnimkou núdzových humanitárnych prípadov „až do odvolania" uzatvára hraničný priechod Erec určený pre peších.



Izrael už pred tým informoval, že uzavrel aj rybolovnú zónu pri pobreží pásma Gazy, čím prerušil hlavný zdroj príjmu pre tisíce Palestínčanov v tento pobrežnej enkláve.



V nedeľu večer vystrelili palestínski ozbrojenci z Gazy dve rakety smerom na mesto Aškelon a okolité obce. Jednu z rakiet sa podarilo zneškodniť, zatiaľ čo druhá dopadla na otvorené priestranstvo, uviedla izraelská armáda.



Pri druhej raketovej paľbe, v nedeľu večer, boli z Izraela z Gazy vystrelené dva mínometné granáty, ktoré však dopadli ešte na území pásma Gazy.



Okrem toho, počas celej nedele Palestínčania prakticky nepretržite vypúšťali z Gazy do Izraela ďalšie zápalné balóny, ktoré po dopade na zem spôsobili desiatky lokálnych požiarov na juhu Izraela.



Šarkany a héliom naplnené balóny so zápalnými alebo výbušnými predmetmi vypúšťajú radikáli z radov palestínskych Arabov nad územie Izraela, aby tam požiarmi ničili úrodu na poliach či lesné porasty. Izraelská armáda sa tieto balóny snaží zneškodňovať za pomoci dronov určených na civilné využitie - multikoptér.



K týmto útokom dochádza v čase napätia v blízkosti hraníc medzi pásmom Gazy a Izraelom a násilností vo východnom Jeruzaleme, ktoré sa vystupňovali po rozhodnutí izraelského súdu o vysťahovaní niekoľkých palestínskych rodín z ich domov v jeruzalemskej štvrti Šajch Džarrá.



Táto vlna protestov palestínskeho obyvateľstva, ktorá prerástla do stretov s políciou na Chrámovej hore a vo štvrti Šajch Džarrá, si vyžiadala podľa rôznych zdrojov už desiatky až stovky zranených, medzi ktorými sú demonštranti aj policajti.



Očakáva sa, že situácia môže ešte viac eskalovať, keďže v pondelok si v Izraeli pripomínajú Deň Jeruzalema (Jom Jerušalajim), ktorý je spomienkou na zjednotenie tohto mesta počas šesťdňovej vojny v roku 1967.



V snahe nevyvolať ďalšie násilnosti izraelská polícia v pondelok ráno rozhodla, že v pondelok neumožní vstup židov na Chrámovú horu.



Ako je známe, židia majú zvyčajne dovolené navštevovať areál v určité hodiny vo všedné dni, ale nesmú sa tam modliť.



Toto oznámenie prišlo krátko pred plánovaným začiatkom návštev a po tom, čo sa stovky židov už vydali smerom na Chrámovú horu. Rozhodnutie polície preto vyvolalo pobúrenie, a to aj u viacerých pravicových poslancov Knesetu, informoval portál The Times of Israel.