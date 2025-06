Izrael podnikol útok na iránske hlavné mesto Teherán

Tel Aviv 13. júna (TASR) - Explózie v noci piatok otriasli iránskou metropolou Teherán a Izrael bezprostredne po tom oznámil, že na Irán uskutočnil „preventívny“ útok. Izraelský minister obrany Jisrael Katz následne vo svojej krajine vyhlásil výnimočný stav, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Podľa zdrojov izraelskej armády útočil Izrael na jadrovú elektráreň a vojenské lokality, píše agentúra AFP. Operácia bola „preventívnou, presnou a kombinovanou ofenzívou“ zameranou na útok na iránsky jadrový program a ďalšie vojenské ciele, oznámila armáda na platforme Telegram.



O viacerých silných explóziách v Teheráne najprv informovali iránske médiá a očití svedkovia, ich príčinu však spočiatku nešpecifikovali.



Po „preventívnom údere“ proti Iránu sa „v bezprostrednej budúcnosti“ očakáva útok raketami a dronmi na Izrael, povedal Katz v noci na piatok podľa denníka Times of Israel.



Podľa spravodajského servera Ynet oznámilo izraelské ministerstvo dopravy aj uzavretie izraelského vzdušného priestoru pre prichádzajúce aj odchádzajúce lety s platnosťou až do odvolania.



Na záberoch iránskych štátnych médií bolo vidieť kúdoly dymu stúpajúce v obývaných oblastiach Teheránu. Prevádzku letiska imáma Chomejního v iránskej metropole pozastavili až do odvolania.



Štátna televízia uviedla, že protivzdušná obrana krajiny bola v piatok ráno miestneho času aktivovaná na svoju plnú kapacitu. Zároveň uviedla, že presná príčina početných explózií zostáva nejasná.



V uplynulom období na Blízkom východe vzrástli obavy z možného izraelského útoku na Irán a spor o iránsky jadrový program sa čoraz väčšmi vyostroval, konštatuje DPA. Koncom mája americké médiá informovali, že Izrael už pripravil možný útok na iránske jadrové zariadenia.



Americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch opakovane varoval Irán, že bez dohody v spore o svoj jadrový program by mohlo dôjsť k vojenskej akcii. Dodal, že si to neželá, je však pripravený tak urobiť.