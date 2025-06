Izrael podnikol útok na iránsky ťažkovodný reaktor v Aráku

Teherán 19. júna (TASR) - Izrael zaútočil na ťažkovodný reaktor v iránskom meste Arák, informovala o tom vo štvrtok iránska televízia. Po útoku nehrozí žiadne nebezpečenstvo radiácie a zariadenie bolo evakuované ešte pred izraelským úderom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Izraelská armáda v noci na štvrtok oznámila, že jej letectvo vykonáva novú sériu náletov na ciele v Teheráne a jeho okolí a na ďalších miestach v Iráne. Vyzvala tiež obyvateľov miest Arák a Chondáb v strednom Iráne, aby sa pre vlastnú bezpečnosť evakuovali.



Varovanie armáda zverejnila na sieti X, kde pridala aj satelitné snímky zariadenia v červenom kruhu, podobne ako iné varovania, ktoré predchádzali úderom.



Ťažkovodný reaktor v Aráku sa nachádza 250 kilometrov juhozápadne od Teheránu. Ťažká voda pomáha chladiť jadrové reaktory, ktoré produkujú plutónium potenciálne použiteľné v jadrových zbraniach. Irán v rámci dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 prestaval reaktor s cieľom obmedziť množstvo produkovaného plutónia. Pri prestavbe pomáhali spočiatku USA, ktoré sa z projektu v roku 2018 stiahli po rozhodnutí vtedajšieho a súčasného prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpiť od jadrovej dohody.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) podľa AP vyzvala Izrael, aby neútočil na iránske jadrové zariadenia. Inšpektori agentúry naposledy navštívili ťažkovodný reaktor v Aráku 14. mája.



Najnovšia séria izraelských útokov, ktoré pokračujú už siedmy deň, prišla len deň po tom, čo iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí odmietol rokovania s Washingtonom a varoval, že ak Spojené štáty zaútočia na Irán, „bezpochyby utrpia nenapraviteľnú ujmu“.



Izrael začal so svojimi útokmi na Irán pred týždňom, pričom už zasiahol hlavný iránsky jadrový komplex na obohacovanie uránu Natanz. Izraelské útoky zničili nadzemné objekty v Natanze a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok uviedla, že nálety zrejme priamo zasiahli aj tamojšie podzemné haly s centrifúgami na obohacovanie uránu. Pri izraelských útokoch tiež zahynulo niekoľko jadrových vedcov. Izrael tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne je zabrániť islamskej republike získať jadrovú zbraň. Teherán však opakovanie odmieta, že by sa ju usiloval získať.