Izrael podnikol viacero leteckých útokov v Damasku a na juhu krajiny

Damask 8. decembra (TASR) - Izrael v nedeľu podnikol tri letecké útoky na bezpečnostný komplex vo štvrti na juhozápade hlavného sýrskeho mesta Damask. Zasiahol aj výskumné centrum, kde v minulosti pracovali iránski vedci na vývoji rakiet. Agentúre Reuters to v nedeľu uviedli dva zdroje z bezpečnostného prostredia, informuje TASR.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) boli izraelské útoky zamerané na bezpečnostný komplex v Damasku v blízkosti budov bývalého režimu vrátane spravodajskej služby, colnice a vojenského veliteľstva. Fotograf agentúry AFP videl v bezpečnostnom komplexe, ktorého súčasťou je aj budova vojenskej rozviedky, viacero horiacich objektov.



SOHR taktiež uviedlo, že Izrael v priebehu nedele útočil aj na vojenské letisko na západe Damasku a na viacero cieľov na juhu Sýrie. Podľa DPA izraelské letectvo zasiahlo aj továreň na výrobu chemických zbraní. Denník Jerusalem Post uviedol, že útok Izrael vykonal pre obavy z toho, že by sa zbrane mohli dostať do rúk povstalcom.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu označil pád režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada za historický deň a priamy dôsledok úderov, ktoré Izrael v uplynulých mesiacoch zasadil Iránu a militatnému hnutiu Hizballáhu v Libanone.



Netanjahu to vyhlásil počas návštevy Izraelom okupovaných sýrskych Golanských výšin. Povedal, že v sobotu nariadil izraelským silám, aby obsadili oblasti v nárazníkovej zóne monitorovanej OSN s cieľom zaistiť bezpečnosť Izraela. "Nedovolíme, aby sa na našich hraniciach usadili nepriateľské sily," dodal.



Izrael súčasne vyzval sýrske povstalecké jednotky, aby sa nepribližovali k spoločnej hranici židovského štátu so Sýriou. Dôrazne tiež varoval, že izraelská armáda bude reagovať silou, ak sýrski povstalci porušia dohodu o rozdelení síl, ktorú obe krajiny uzavreli v roku 1974.