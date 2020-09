Izrael podpísal dohodu o spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi

Na snímke lietadlo izraelskej štátnej leteckej spoločnosti El-Al stojí na letisku po prvom komerčnom lete medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) 31. augusta 2020 v Abú Zabí. Prvý priamy komerčný let vypravený z Izraela do Spojených arabských emirátov (SAE) pristál v pondelok popoludní na letisku v Abú Zabí. Na palube lietadla pricestovali do SAE členovia izraelskej a americkej delegácie. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 1. septembra (TASR) - Izrael podpísal prvú dohodu o spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), ktorá sa týka oblastí bankovníctva a financií. Oznámil to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorého citovala agentúra DPA.Oznámenie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako Izrael a SAE 13. augusta oznámili, že dosiahli dohodu o normalizácii vzájomných diplomatických vzťahov, na ktorú by mala nadväzovať celá škála bilaterálnych dohovorov. Historickú dohodu sprostredkovali Spojené štáty.V pondelok 31. augusta pristál v Abú Zabí prvý priamy komerčný let vypravený z Izraela do SAE. Na palube lietadla pricestovali na rokovania členovia izraelskej a americkej delegácie.vyhlásil v nedeľu Netanjahu.Avizoval, že čoskoro budú nasledovať ďalšie dohody o bilaterálnej spolupráci v oblasti civilného letectva, turizmu či obchodu.Na základe prvej podpísanej dohody bude vytvorený spoločný výbor na podporu spolupráce v oblasti financií a investícií. Jeho členovia budú diskutovať o vzájomných investičných plánoch v Izraeli a SAE a o spoločných investíciách na kapitálových trhoch. V agende výboru bude aj problematika bankových a platobných služieb.SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát, po Egypte a Jordánsku. Netanjahuova vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány na anexiu časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa sa v súčasnosti snaží o to, aby príklad SAE v otázke Izraela nasledovali aj ďalšie arabské krajiny.