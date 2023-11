Izrael podpísal s Fínskom dohodu o predaji protiraketového systému

Jeruzalem/Helsinki 12. novembra (TASR) - Izrael v nedeľu podpísal s Fínskom dohodu o predaji izraelského systému protivzdušnej obrany Dávidov prak za približne 317 miliónov eur. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Izraelské ministerstvo obrany označilo dohodu za historickú. Dávidov prak, ktorý spoločne vyvinuli izraelské a americké spoločnosti, je schopný zachytiť rakety a strely, ako aj drony či lietadlá na vzdialenosť 40-300 kilometrov.



Známy aj ako Čarovný prútik, Dávidov prak používa izraelská armáda od roku 2017. Spolu so systémami Železná kupola (Iron Dome) a Šíp (Arrow) tvorí viacúrovňovú protivzdušnú obranu Izraela. Dohoda s Fínskom znamená, že systém Dávidov prak bude prvýkrát predaný do zahraničia.



Izrael už koncom septembra oznámil predaj troch systémov protiraketovej obrany Arrow 3, ktoré za 3,3 miliardy eur kúpi Nemecko. Táto dohoda je vôbec najväčším zbrojným kontraktom v dejinách Izraela.



Nemecko nákupom Arrow 3 reaguje na ruskú vojnu voči Ukrajine. Tento systém by mal Nemecku a s ním susediacim krajinám poskytnúť lepšiu ochranu pred potenciálnymi raketovými útokmi.