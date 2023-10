Izrael pokračoval v noci vo vzdušných útokoch na ciele v pásme Gazy

Jeruzalem 21. októbra (TASR) - Izrael pokračoval v bombardovaní cieľov v pásme Gazy aj v noci na sobotu po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že jeho krajina bude bojovať až do "úplného víťazstva". TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Netanjahu signalizoval, že Izrael nezastaví vzdušné nálety a očakávanú pozemnú inváziu do pásma Gazy po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo v piatok dve rukojemníčky pochádzajúce zo Spojených štátov.



Izraelská armáda pritom v sobotu oznámila, že jej stíhačky zasiahli po celej Gaze niekoľko cieľov spojených s Hamasom vrátane veliteľských centier a pozícií v niekoľkopodlažných budovách.



Podľa palestínskych médií zasiahli izraelské útoky šesť domov na severe pásma Gazy, ktoré je jedným z najhustejšie obývaných oblastí sveta. Útoky si podľa médií vyžiadali najmenej 19 obetí na životoch a desiatky zranených.



Palestínska armáda hlásila tiež v sobotu skoro ráno novú raketovú paľbu z pásma Gazy smerom na izraelské pohraničné obce. Neskôr sa rozozvučali sirény varujúce pred útokom aj v izraelskom prístavnom meste Ašdod, asi 40 kilometrov od pásma Gazy. Bezprostredne však Izrael nehlásil nijaké obete na životoch ani ranených.



Hamas prepustil v piatok dve americké rukojemníčky, matku s dcérou, ktoré militanti zajali z kibucu Nahal Oz počas vpádu do Izraela 7. októbra. Hamas vtedy zajal približne 200 ľudí, pričom Američanky sú prvými rukojemníčkami, ktorých prepustenie potvrdili obe strany konfliktu.



"Dve rukojemníčky sú doma. Nevzdávame sa snáh o návrat všetkých unesených a nezvestných ľudí. Zároveň pokračujeme v boji do úplného víťazstva," reagoval na prepustenie rukojemníčiek Netanjahu.



Izrael podniká vzdušnými útoky na pásmo Gazy v reakcii na útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo v Izraeli vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael prisľúbil, že Hamas, ktorý má pásmo Gazy pod kontrolou zničí, a jeho útoky si podľa úradov v Gaze vyžiadali životy už vyše 4100 Palestínčanov