Nedela 24. máj 2026
Izrael pokračoval v útokoch v Libanone, rakety odpaľoval aj Hizballáh

Na snímke príslušníci libanonskej civilnej ochrany hľadajú obete v troskách budovy, ktorú deň predtým zničil izraelský letecký útok. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 24. mája (TASR) – Izrael pokračoval v nedeľu v útokoch v Libanone a jeho armáda vydala upozornenie, podľa ktorého sa malo evakuovať desať dedín na juhu a východe susednej krajiny. S odvolaním sa na libanonské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že pri izraelskom útoku v sobotu zomrelo na juhu krajiny 11 ľudí vrátane šiestich žien a dieťaťa. Pri útoku v meste Sír al-Gharbíja v okrese Nabatíja podľa ministerstva utrpelo ďalších deväť ľudí zranenia.

Izraelská armáda útočí na ciele v Libanone, ktoré podľa nej patria militantnému hnutiu Hizballáh, naďalej aj napriek prímeriu, ktoré sa začalo 17. apríla a ktoré nedávno predĺžili o niekoľko týždňov.

Iránom podporovaný Hizballáh rovnako stále útočí na izraelské ciele v južnom Libanone i na severe Izraela. V nedeľu odpálil rakety na izraelské jednotky operujúce na libanonskom území.

Libanonská oficiálna tlačová agentúra NNA informovala o správach o nedeľňajších izraelských útokoch vo viacerých lokalitách na juhu a východe krajiny s tým, že niektoré si vyžiadali obete.

Spravodajca AFP videl stúpať veľké oblaky dymu po útokoch na mesto Nabatíja a obec Zawtar aš-Šarkíja. Libanonská civilná ochrana predtým oznámila, že útok Izrael počas noci zničil jeho regionálne stredisko v Nabatíji.

Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovou paľbou na Izrael, ktorú označil za odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu pri americko-izraelských úderoch na Irán.

Na základe podmienok prímeria v Libanone zverejnených Washingtonom si Izrael vyhradil právo zasiahnuť proti „plánovaným, hroziacim alebo prebiehajúcim útokom“. Izraelskí vojaci tiež pôsobia na libanonskom území v asi desaťkilometrovej zóne od hranice.

Predstavitelia Hizballáhu tvrdia, že Irán podmieňuje dohodu o ukončení vojny so Spojenými štátmi aj zastavením konfliktu v Libanone. Libanonská vláda nedávno začala historické priame rozhovory s Izraelom pod záštitou USA a zdôrazňuje, že musia byť oddelené od iránsko-amerických rokovaní.
