Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy, zahynulo najmenej 100 ľudí

Gaza 18. mája (TASR) - Izraelské letecké útoky v Pásme Gazy si v noci na nedeľu vyžiadali najmenej 100 obetí, oznámili tamojší zdravotníci. V Katare sa v sobotu začalo nové kolo rokovaní o prímerí, pričom palestínske militantné hnutie Hamas podľa stanice BBC navrhlo prepustenie deviatich rukojemníkov výmenou za 60 dní trvajúce prímerie a prepustenie väznených Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice BBC.



Izraelská armáda v noci na sobotu spustila novú ofenzívu v palestínskej enkláve, ktorej deklarovaným cieľom je poraziť Hamas. Izraelské útoky však zintenzívneli už počas týždňa, pričom podľa Reuters od štvrtka zahynuli stovky ľudí.



„Máme najmenej 100 martýrov od minulej noci,“ povedal hovorca ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom. Tvrdí, že izraelské útoky si vyžiadali životy „celých rodín“. Podľa agentúry AP je obetí minimálne 103.



Rozšírenie izraelskej operácie začalo v čase narastajúcich obáv zo zhoršujúcej sa humanitárnej situácie v Pásme Gazy, kde Izrael od 2. marca blokuje prísun pomoci. Reuters konštatuje, že Izrael sa touto blokádou usiluje vyvíjať tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných rukojemníkov. Izrael tiež schválil plán zahŕňajúci „dobytie Gazy a udržanie území“. Na základe tohto plánu by mala izraelská armáda prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a presunúť civilistov na juh, zaútočiť na Hamas a zabrániť mu, aby prevzal kontrolu nad humanitárnou pomocou.



Egyptskí, katarskí a americkí sprostredkovatelia sa v novom kole rokovaní medzi bojujúcimi stranami usilujú o dosiahnutie dohody. Zdroj oboznámený s rokovaniami však pre agentúru Reuters uviedol, že sobotňajšie rozhovory nepriniesli žiadny posun. Palestínsky predstaviteľ tvrdí, že Hamas je „flexibilný, pokiaľ ide o počet rukojemníkov, ktorých môže prepustiť, ale problém vždy spočíval v záväzku Izraela ukončiť vojnu“.



Stanica BBC informovala, že Hamas navrhol prepustiť deviatich rukojemníkov výmenou za 60-dňové prímerie a prepustenie Izraelom väznených Palestínčanov. Na základe návrhu by do Pásma Gazy mohlo vstúpiť 400 vozidiel s humanitárnou pomocou a úrady by evakuovali pacientov z enklávy. Izrael na druhej strane požaduje podrobné informácie o všetkých zostávajúcich rukojemníkoch.