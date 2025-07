Izrael pokračuje v útokoch, zasiahol ministerstvo obrany

Damask 16. júla (TASR) - Izraelská armáda v stredu popoludní podnikla ďalšie vzdušné údery v Sýrii, kde prebiehajú nepokoje v provincii Suwajdá. Na upokojenie situácie v oblasti už vyzvali Európska únia a Francúzsko a pokračujúce izraelské útoky kritizovalo Turecko. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.



Izraelské údery v stredu zasiahli sídlo velenia sýrskej armády a ministerstvo obrany v Damasku. Podľa záberov na sociálnej sieti X boli budovy významne poškodené. Sýrske média tvrdia, že cieľom útokov bol aj prezidentský palác. „Začali sa tvrdé údery,“ napísal na X izraelský minister obrany Jisrael Kac.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval drúzov žijúcich v Izraeli, aby neprekračovali hranicu, a upozornil, že situácia v provincii Suwajdá je veľmi vážna.



Izraelská armáda medzičasom potvrdila, že niekoľko sto izraelských drúzov prešlo z Izraelom okupovaných Golanských výšin na Sýriou kontrolované územie. Armáda sa snaží priviesť ich späť do krajiny a uznala, že nebola pripravená reagovať na chaos, ktorý na hraniciach nastal.



EÚ v stredu vyzvala všetky strany, aby dodržiavali prímerie a chránili civilistov. „Všetky vonkajšie subjekty“ by podľa Bruselu mali plne „rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Sýrie“. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo zásahy voči civilistom a vyzvalo na okamžité zastavenie bojov a dodržiavanie prímeria. Kriticky sa k izraelským úderom postavilo Turecko. Izrael sa podľa Ankary snaží narušiť stabilitu Sýrie.



Izrael začal na ciele v Sýrii útočiť po ozbrojených zrážkach v provincii Suwajdá, ktoré cez víkend vypukli medzi príslušníkmi etnicko-náboženskej menšiny drúzov a sunnitskými beduínskymi klanmi. Od nedele už počas nich zomrelo asi 250 ľudí.



Netanjahu a Kac v spoločnom vyhlásení v utorok uviedli, že cieľom útokov je chrániť drúzov a zabezpečiť demilitarizáciu oblasti v blízkosti izraelských hraníc.