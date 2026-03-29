Izrael: Polícia nemala žiaden zlý úmysel pri incidente s patriarchom
Autor TASR
Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelská polícia podľa kancelárie premiéra Benjamina Netanjahua nemala žiaden zlý úmysel, keď v nedeľu zabránila latinskému patriarchovi Jeruzalema kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi vstúpiť do Baziliky Svätého hrobu, kde chcel odslúžiť omšu na Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Ich prioritou podľa úradu bolo zaistiť bezpečnosť patriarchu. Izraelské zložky teraz vypracujú plán, ktorý kresťanom umožní zúčastniť sa počas veľkonočných sviatkov na bohoslužbách v bazilike. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Izraelská polícia v nedeľu ráno Pizzaballovi a kustódovi Svätej zeme Francescovi Ielpovi nedovolila vstúpiť do Baziliky svätého hrobu. Do chrámu išli iba s malou skupinou s úmyslom odslúžiť neverejnú svätú omšu v súlade s reštrikciami uloženými izraelskými úradmi, ktoré obmedzujú verejné zhromaždenia na 50 ľudí.
Latinský patriarchát konanie izraelskej polície odsúdil a upozornil, že prvýkrát za stáročia sa nemohla hlava cirkvi v Jeruzaleme zúčastniť na omši na Palmovú nedeľu v Bazilike Svätého hrobu. Izraelskú políciu kritizovala aj talianska premiérka Giorgia Meloniová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký veľvyslanec v Izraeli označil konanie polície „za ťažko pochopiteľné“.
„V priebehu uplynulých dní Irán opakovane zaútočil balistickými raketami na sväté miesta všetkých troch monoteistických náboženstiev v Jeruzaleme. Pri jednom z útokov dopadli úlomky rakety len pár metrov od Baziliky Svätého hrobu,“ vysvetlila Netanjahuova kancelária na sieti X. Izrael sa z týchto dôvodov rozhodol dočasne uzavrieť všetky sväté miesta v jeruzalemskom starom meste.
Kancelária tvrdí, že polícia Pizzaballovi nedovolila zúčastniť sa na omši z obáv o jeho bezpečnosť. „Nemali žiaden zlý úmysel, iba obavy o jeho bezpečnosť a bezpečnosť jeho sprievodu,“ tvrdí Netanjahuov úrad. „Vzhľadom na to, že týždeň pred Veľkou nocou je pre kresťanov na celom svete svätým obdobím, izraelské bezpečnostné zložky pripravujú plán, ktorý by v najbližších dňoch umožnil cirkevným predstaviteľom vykonávať bohoslužby na tomto svätom mieste,“ zdôraznila kancelária.
