Izrael: Polícia zadržala dve osoby podozrivé zo spolupráce s Iránom

Jeruzalem 15. júna (TASR) - Izraelské úrady v nedeľu oznámili, že zadržali dvoch svojich občanov podozrivých zo spolupráce s iránskymi spravodajskými službami. V spoločnom vyhlásení o tom informovali polícia a kontrarozviedka Šin Bet, píše TASR na základe správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel.



„Uprostred vojny s Iránom... príslušníci zadržali dvoch židovských izraelských občanov pre podozrenie, že v posledných dňoch vykonávali misie pre Iráncov,“ uvádza sa vo vyhlásení. Tento incident je údajne jedným z 22 prípadov zmarených iránskych snáh zaznamenaných od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.



Ich totožnosť úrady nezverejnili. „V čase, keď prebieha rozsiahla kampaň proti Iránu, sprevádzaná ostreľovaním obývaných oblastí a strategických miest v Izraeli, sme svedkami škôd a nebezpečenstva, ktoré predstavuje spolupráca s iránskym nepriateľom. Ten zneužíva informácie, ktoré mu títo Izraelčania poskytli, na to, aby uškodil Izraelu,“ doplnil vo vyhlásení Šin Bet.



Iránska polícia zas zadržala dvoch podozrivých v súvislosti s údajným napojením na izraelskú rozviedku Mosad, napísali v nedeľu tamojšie médiá. Osoby mali podľa hovorcu polície vyrábať bomby, výbušniny, nástražné systémy a elektronické zariadenia.