Izrael pomaly ukončuje používanie väzenského tábora pre Palestínčanov

Tel Aviv 5. júna (TASR) - Izrael postupne končí s využívaním armádneho väzenského tábora pre Palestínčanov zajatých počas vojny v Pásme Gazy. Väzňov už premiestňuje do iných zariadení, uviedol v stredu štátny zástupca na Najvyššom súde Izraela Aner Helman počas vôbec prvého vypočutia o tomto zariadení, v ktorom sú väzni z Gazy údajne držaní v extrémne zlých podmienkach. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a stanice CNN.



Podľa správy CNN je tábor rozdelený na dve časti: ohradený priestor, kde sa nachádzajú desiatky zadržaných osôb z Gazy, a poľnú nemocnicu, kde majú zranení zadržaní zaviazané oči, sú pripútaní k posteliam, majú plienky a kŕmia sa pomocou slamky.



Podľa prokuratúry väzni zadržiavaní v zariadení Sde Tejman v Negevskej púšti, ktoré otvorili po októbrovom útoku Hamasu na Izrael, budú postupne prevezení do stálych väzenských zariadení. Úrady už začali s presunmi a väčšina väzňov bude premiestnená v priebehu niekoľkých týždňov. To má podľa prokuratúry prispieť k zlepšeniu podmienok.



Štátny zástupca Aner Helman v reakcii na žalobu, ktorú podalo Združenie za občianske práva v Izraeli, súdu povedal, že 700 väzňov už bolo presunutých do Oferu, vojenského tábora na Západnom brehu Jordánu. V najbližších týždňoch by údajne malo byť presunutých ďalších 500, pričom v Sde Tejman zostane 200 väzňov, o ktorých budúcnosti sa ešte len rozhodne.



Izraelská armáda vyšetruje smrť Palestínčanov zajatých počas vojny v Pásme Gaze, ako aj v zariadení Sde Tejman.