Izrael ponúka vojakom na misii v Pásme Gazy očkovanie proti obrne

Jeruzalem 21. júla (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu začala svojich vojakov v palestínskom Pásme Gazy očkovať proti detskej obrne. Táto očkovacia kampaň sa začala po tom, ako bol vírus obrny detegovaný v kanalizačnom systéme palestínskej enklávy, informovali izraelské médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvolala agentúra Reuters.



Očkovanie je dobrovoľné a určené pre vojakov regulárnej služby v Pásme Gazy i záloh, dodal denník The Times of Israel (TOI).



Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Christian Lindmeier v piatok uviedol, že poliovírus typu 2 bol detegovaný na šiestich miestach kanalizácie v Pásme Gazy. Dodal súčasne, že na symptómy súvisiace s detskou obrnou sa doteraz nikto neliečil. Lindmeier napriek tomu označil daný nález za "mimoriadne znepokojujúci".



Izraelský denník Haarec napísal, že vedenie izraelskej armády má vzhľadom na hygienickú situáciu v Pásme Gazy obavy z možnosti prepuknutia epidémie detskej obrny.



Po deviatich mesiacoch vojny v enkláve - podľa WHO - funguje totiž menej ako polovica nemocníc v Gaze.



"Decimácia zdravotného systému, nedostatočná bezpečnosť, obštrukcie v prístupe k starostlivosti, neustále presídľovanie obyvateľstva, nedostatok zdravotníckeho materiálu, nízka kvalita vody a oslabená hygiena zvyšujú riziko chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, vrátane detskej obrny," napísal v statuse na sieti X generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Detská obrna je infekčná choroba vyvolávaná poliovírusom. Prejavy tejto infekcie môžu byť rôzne: nemusí sa prejaviť vôbec, alebo môže viesť k paralýze alebo až k úmrtiu.



Približne u 70 percent osôb infikovaných poliovírusom sa neprejavia žiadne príznaky. U 20 percent infikovaných má infekcia len mierne príznaky - napr. ako horúčka, bolesť hlavy, vracanie a hnačka. K ochrnutiu dochádza u menej ako jedného percenta všetkých nakazených osôb a môže viesť k trvalej invalidite a úmrtiu.



Ochorenie sa začína príznakmi meningitídy, po ktorých nasleduje bolesť svalov, strata citlivosti a pohyblivosti rôznych častí tela. Po jednom až dvoch dňoch postihnutá osoba pociťuje slabosť a nastupuje paralýza. Ochrnutie sa môže prejaviť v ktorejkoľvek kombinácii končatín, aj keď postihnuté sú prevažne nohy.