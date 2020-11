Izrael ponúkol prezidentovi Libanonu rokovania o sporných hraniciach

Jeruzalem 23. novembra (TASR) - Izraelský minister energetiky Juval Steinitz v pondelok pozval libanonského prezidenta Michela Aúna na priame rokovania o sporných námorných hraniciach medzi oboma krajinami. Rozhovory by sa podľa Steinitza mohli uskutočniť v niektorej z európskych krajín, informovala agentúra AFP.



Libanonský prezident na ponuku bezprostredne nereagoval a nie je jasné, či na ňu vôbec odpovie.



Izrael a Libanon, ktoré sú stále technicky vo vojne, v októbri zahájili rokovania pod záštitou USA a OSN s cieľom uvoľniť cestu pre ťažbu ropy a prieskum podmorských ložísk zemného plynu.



Steinitz minulý týždeň obvinil Libanon z marenia rozhovorov neustálymi pokusmi o rozširovanie hraníc spornej oblasti. Libanonský prezident vtedy jeho obvinenia odmietol.



V pondelok však izraelský minister v sérii príspevkov na sociálnej sieti Twitter vyjadril spokojnosť nad dialógom, ktorý sa v ostatných dňoch rozvinul medzi oboma krajinami. Svoje príspevky zverejnil v hebrejčine aj arabčine.



"Som presvedčený, že ak by sme sa mohli stretnúť tvárou v tvár v niektorej európskej krajine s cieľom viesť buď oficiálne alebo tajné rokovania, mali by sme dobrú šancu vyriešiť tento spor ohľadne námorných hraníc raz a navždy," napísal Steinitz.



Rokovania vychádzajú z mapy predloženej OSN v roku 2011, na ktorej je vyznačená sporná oblasť s rozlohou 860 kilometrov štvorcových. Podľa Libanonu je však táto mapa založená na chybných odhadoch a preto si nárokuje ďalších 1430 kilometrov štvorcových mora na juh od pôvodnej oblasti.