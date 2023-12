Izrael popiera nerozlišujúce bombardovanie v ofenzíve v Pásme Gazy

Jeruzalem 19. decembra (TASR) - Dôstojníci izraelského letectva, ktoré čelí rastúcej kritike za svoje konanie v palestínskom Pásme Gazy, v pondelok obhajovali svoje bojové akcie vo vojne proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas.



"Všetky bomby, ktoré používame, sú vysoko presné," vyhlásil jeden z veliteľov pred novinármi počas organizovanej návštevy na leteckej základni Palmahim na pobreží Stredozemného mora južne od Tel Avivu.



Agentúra AFP pripomenula, že izraelské letectvo zohralo kľúčovú úlohu vo vojenskej reakcii na útoky Hamasu zo 7. októbra, pri ktorých zahynulo v Izraeli približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov.



Krátko po týchto bezprecedentných útokoch palestínskych militantov na južný Izrael izraelská armáda najprv reagovala masívnymi leteckými útokmi a neskôr do obliehaného Pásma Gazy vyslala aj pozemné sily.



Táto izraelská ofenzíva zameraná na zničenie Hamasu zabila v Pásme Gazy už najmenej 19.453 ľudí, tiež väčšinou civilistov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území ovládanom Hamasom.



Za tento vysoký počet obetí v Gaze si Izrael na medzinárodnej scéne vyslúžil pokarhanie, a to aj od blízkych spojencov.



Americký prezident Joe Biden napr. varoval, že Izraelu hrozí strata medzinárodnej podpory v dôsledku bombardovania palestínskeho územia, pri ktorom nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi.



Izraelský dôstojník, ktorého meno je zakázané zverejniť kvôli pravidlám izraelskej cenzúry, na stretnutí s novinármi zdôraznil, že Izrael "nemusí meniť svoje princípy", pretože izraelské jednotky sa "od začiatku zameriavali na obmedzenie civilných obetí".



Dôstojník reagoval okrem iného aj na správu riaditeľky tajných služieb Spojených štátov amerických (DNI), ktorú citovali americké médiá a kde sa uvádza, že takmer polovica munície zhodenej izraelskými lietadlami na Pásmo Gazy bola neriadená s obmedzenou presnosťou.



Izraelský dôstojník argumentoval, že to nie je presné tvrdenie, lebo v súčasnej vojne sa nepoužívajú žiadne neriadené bomby. "Všetky bomby majú presné (ciele), niektoré sú na na navádzané pomocou GPS, niektoré z počítačov" na palubách stíhačiek, objasnil.



Izrael trvá na tom, že za masové civilné obete na palestínskom území je zodpovedný Hamas, pričom túto militantnú skupinu obviňuje, že využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN.



"Pre Hamas je smrť civilistov stratégiou," povedal v pondelok hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. "Pre nás je to tragédia," zdôraznil.