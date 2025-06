Izrael poprel tvrdenia o presune systémov Patriot na Ukrajinu

Tel Aviv/Kyjev 10. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok poprelo vyjadrenia svojho veľvyslanca v Kyjeve o presune systémov protivzdušnej obrany Patriot z Izraela na Ukrajinu. O vysvetlenie tohto údajného rozhodnutia požiadalo Rusko, uviedol spravodajský portál Ynet.



Izraelský veľvyslanec Michael Brodski v rozhovore s ukrajinským blogerom tvrdil, že Izrael dodal Ukrajine systémy Patriot, ktoré sa vyrábajú v USA. Ukrajina o takéto systémy dlhodobo žiada, pretože sú schopné zachytávať lietadlá, riadené strely aj balistické rakety, ktorými na ňu pravidelne útočí Rusko.



Brodski povedal, že presun bol síce dohodnutý, ale nezverejnený, a zdôraznil, že Izrael poskytol Ukrajine vojenskú pomoc. Nespresnil, koľko patriotov Ukrajina dostala ani kedy sa dodávka uskutočnila. Minulý rok sa v médiách objavili správy, že Ukrajina, USA a Izrael rokovali o možnom transfere až ôsmich systémov, ale v tom čase to nebolo oficiálne potvrdené.



Vyjadrenia izraelského veľvyslanca podľa denníka Kyiv Post prvýkrát verejne potvrdzujú, že Izrael poskytol Ukrajine priamu vojenskú pomoc. Popretie jeho tvrdení ministerstvom zahraničných vecí, podľa ktorého žiadne rozhodnutie o presune nepadlo, však naznačuje rozkol v komunikácii.



Izrael zachováva opatrný postoj k vojenskej podpore Ukrajiny s cieľom vyhnúť sa konfliktu s Ruskom a chrániť svoje vlastné bezpečnostné záujmy, medzi ktoré patria obavy z možného prísunu zbraní do Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že zbrane dodané Ukrajine by mohli byť použité proti Izraelu, ak by skončili v rukách nepriateľov.