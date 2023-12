Izrael poprel úplný výpadok telekomunikačných služieb v Gaze

Tel Aviv/Gaza 5. decembra (TASR) - Izraelská armáda prostredníctvom svojho hovorcu poprela tvrdenia o ďalšom totálnom výpadku telekomunikačných služieb v Pásme Gazy, informuje v utorok TASR podľa správy agentúry DPA.



Hovorca izraelských ozbrojených síl Jonathan Conricus pre americkú stanicu CNN uviedol, že k totálnemu výpadku nedošlo, pretože napríklad on sám stále sleduje živé vstupy šíriace palestínsku propagandu na platforme TikTok.



Podľa Conricusa siete v Gaze "nemusia fungovať perfektne", správy o úplnom výpadku však podľa neho nie sú pravdivé.



Reportér CNN v reakcii na hovorcove slová uviedol, že v dôsledku hláseného výpadku v Gaze nedokáže uskutočniť plánovaný rozhovor so zástupcami Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).



Palestínska spoločnosť Paltel, sídliaca na západnom brehu Jordánu, predtým uviedla, že telekomunikačné služby v Pásme Gazy opätovne prestali fungovať. Organizácia Netblocks so sídlom v Británii, ktorá monitoruje výpadky internetu, taktiež zverejnila grafikon, podľa ktorého v oblasti vôbec nefunguje mobilná sieť, internetové služby ani pevné linky.



Od začiatku izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy došlo už k viacerým prerušeniam komunikačných sietí v tejto palestínskej enkláve, pripomína DPA.