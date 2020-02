Izrael posilnil hliadkovanie v Jeruzaleme i na Západnom brehu

Jeruzalem 7. februára (TASR) - Izrael rozmiestnil v Jeruzaleme a na okupovanom západnom brehu rieky Jordán ďalšie posily v obave pred násilnosťami, ktoré by mohli nastať po tradičných piatkových moslimských modlitbách. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Podľa nej sa očakáva, že na poludňajšie modlitby v mešite al-Aksá a jej okolí prídu v piatok desaťtisíce Palestínčanov. Preto izraelská polícia zvýšila počet policajtov v Jeruzaleme, najmä v jeho Starom meste.



Izraelská armáda zasa oznámila vyslanie posíl k jednotkám hliadkujúcim na okupovanom Západnom brehu.



K posilneniu izraelských bezpečnostných zložiek došlo v súvislosti s najnovšími potýčkami medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi, ktoré si v stredu a štvrtok vyžiadali tri obete: dvoch Palestínčanov zo Západného brehu a jedného izraelského Araba. Okrem toho vo štvrtok v Jeruzaleme došlo aj k útoku, pri ktorom medzičasom už zadržaný páchateľ vrazil autom do skupiny ľudí. Zranených bolo 14 Izraelčanov, väčšinou vojakov.



Nová vlna násilností v Jeruzaleme a v Predjordánsku vypukla krátko po zverejnení najnovšieho amerického mierového plánu pre Blízky východ. Vedenie izraelskej armády však nateraz odmietlo existenciu priamej spojitosti medzi nárastom napätia v Jeruzaleme i na Západnom brehu a zverejnením plánu prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý Palestínčania i časť arabských štátov odmietli.



Poradca Bieleho domu pre Blízky východ a Trumpov zať Jared Kushner pritom však vo štvrtok obvinil palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása z eskalácie nepokojov, ktoré nastali po 28. januári, keď bol mierový plán zverejnený.



"Jeho odpoveďou je, že vyzýva na dni hnevu. A vyhlásil to ešte predtým, než videl plán," povedal Kushner novinárom po zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, ktoré sa konalo za zatvorenými dverami. Dvojhodinové stretnutie s ďalšími 14 členmi BR OSN bolo podľa Kushnera "veľmi konštruktívne".



Hlavný palestínsky mierový vyjednávač Sajíb Irikát v piatok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že Kushnerov plán "umožnil Izraelu napredovať s ďalšou anexiou/kolonizáciou (palestínskych území). Ale obviňuje prezidenta Abbása, pretože podľa tých, ako je on, je problém sú samotná naša existencia a (naše) práva."