Izrael posilnil svoje jednotky pri hranici s pásmom Gazy

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Izrael posilňuje svoje jednotky pri hraniciach s palestínskym pásmom Gazy, kde v poslednom čase došlo k eskalácii napätia a viacerým ozbrojeným potýčkam.



Ako v pondelok informoval denník The Times of Israel (TOI), izraelskí vojaci dostali aj za úlohu brániť palestínskym radikálom vo vypúšťaní héliových balónov s pripevnenými zápalnými alebo výbušnými predmetmi, ktoré v Izraeli často spôsobujú požiare lesných a trávnatých porastov či úrody.



Izrael svojím rozhodnutím o posilnení ochrany svojej hranice s pásmom Gazy reagoval i na závery schôdzky lídrov troch palestínskych ozbrojených formácií - Hamasu, palestínskeho Islamského džihádu a Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny -, ktoré sa konalo v nedeľu v libanonskej metropole Bejrút, dodal TOI.



Účastníci rokovania v Bejrúte sa dohodli na posilnení vzájomnej spolupráce a oznámili aj plán na vyostrenie svojho boja proti Izraelu. Vyzdvihli aj doterajšie útoky na židovských osadníkov a izraelských vojakov na Západnom brehu, pričom ich označili za "odvážne, hrdinské operácie, ktoré mätú okupačných vojakov a osadníkov a vyčerpávajú ich".



TOI pripomenul, že Palestínčania v posledných týždňoch organizujú nepokoje na hraniciach s Gazou takmer denne. Odpaľujú počas nich výbušné zariadenia, podpaľujú pneumatiky, pokúšajú sa prekonať bezpečnostnú bariéru a v niekoľkých prípadoch spustili aj paľbu smerom k izraelským vojakom.



V reakcii na tieto nepokoje Izrael od 15. septembra uzavrel svoj jediný hraničný priechod s pásmom Gazy pre peších.



Uzatvorenie tohto priechodu v Ereze sa týka 17.000 obyvateľov Gazy, ktorí majú povolenie na vstup do Izraela, kde sú zamestnaní.



Palestínske pásmo Gazy žije už viac ako 15 rokov v režime blokády, ktorú naň uvalili Izrael a Egypt v snahe obmedziť dosah aktivít vodcov v enkláve vládnuceho hnutia Hamas. Izrael tvrdí, že prísne obmedzenia na pohyb tovarov a ľudí sú nevyhnutné kvôli snahám Hamasu vyzbrojiť sa a podnikať útoky proti židovskému štátu.