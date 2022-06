Izraelskí poslanci podnikli prvý krok k rozpusteniu parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. júna (TASR) - Izraelskí poslanci v stredu predbežne schválili návrh zákona o rozpustení parlamentu. Definitívny súhlas, ktorý privedie krajinu k piatym parlamentným voľbám za posledné zhruba tri roky, sa očakáva na budúci týždeň. TASR správu prevzala z agentúry AP.Hlasovanie prebehlo po tom, ako izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok oznámil, že len niečo vyše roka po nástupe do funkcie rozpustí svoju koalíciu zloženú z ôsmich ideologicky rôznorodých strán.Dosluhujúca vláda následne urýchlene predložila sériu legislatívnych návrhov týkajúcich sa rozpustenia parlamentu, ktorú v stredu poslanci 120-členného Knesetu predbežne schválili veľkou väčšinou hlasov.O najmenej jednom návrhu sa podľa AP musí ešte raz hlasovať, čo sa očakáva na budúci týždeň. Jeden z ministrov sa v utorok vyjadril, že vláda by celý proces chcela ukončiť v priebehu týždňa, aby sa voľby mohli konať čo najskôr.Keď sa zavŕši hlasovací proces v parlamente, Naftali Bennett odstúpi z funkcie premiéra a dočasne ju odovzdá svojmu koaličnému partnerovi Jairovi Lapidovi. Ten bude viesť krajinu do predčasných volieb, ktoré by sa mali uskutočniť v októbri.Bennettova nesúrodá koalícia vznikla de facto s jedným cieľom – zosadiť dlhoročného bývalého premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý je v súčasnosti lídrom opozície. Jej rozpad je dôsledkom série odchodov poslancov z Bennettovej ultranacionalistickej strany Jamina (Vpravo), v dôsledku ktorých prišla vláda o parlamentnú väčšinu.Naftali Bennett ako hlavný podnet pre nové voľby uviedol skutočnosť, že koalícia nedokázala predĺžiť platnosť zákona, ktorý poskytuje židovským osadníkom v Predjordánsku osobitný právny štatút.Prvé prieskumy verejnej mienky po Bennettovom oznámení, zverejnené v utorok, napovedajú, že aj po jesenných voľbách zostane najsilnejšou stranou v Knesete Netajahuov Likud (Jednota). Nie je však zrejmé, či povolebné rozloženie politických síl umožní zostavenie väčšinovej koalície.