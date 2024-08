Izrael: Posledná nezvestná osoba po vlaňajšom útoku Hamasu je mŕtva

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izraelská armáda v utorok potvrdila smrť Bilhy Jinonovej, poslednej osoby na zozname nezvestných po útoku palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Jinonová bola medzi obeťami, ktoré prišli o život pri bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas a ďalších palestínskych ozbrojených zoskupení na juh Izraela. Jej dom podpálili militanti, ktorí zo vzduchu prenikli do obce Netiv ha-Asara pri hranici s Pásmom Gazy.



Sedemdesiatšesťročnú ženu podľa izraelských médií pôvodne považovali za mŕtvu spolu s jej manželom Jakovom. Izraelská armáda tento záver napokon odvolala pre nedostatok dôkazov s DNA. Taktiež sa nepredpokladalo, že ju militanti uniesli do Pásma Gazy, keďže v obci neboli hlásené žiadne iné únosy.



V utorkovom vyhlásení armády sa uvádza, že vojaci aj vyšetrovatelia po Jinonovej dôkladne pátrali. V oblasti jej domu nedávno objavili dôkazy, ktoré umožnili po rozsiahlom testovaní overiť jej totožnosť. Na základe získaných poznatkov izraelskí odborníci určili, že Jinonovú zabili 7. októbra 2023.



Práve v ten deň sa odohral útok kománd palestínskych radikálov na juh Izraela, ktorý si vyžiadal približne 1200 obetí, väčšinou civilistov. Do Pásma Gazy bolo unesených vyše 250 rukojemníkov.



Izrael reagoval na vpád palestínskych kománd vojenskou operáciou s cieľom "zničiť" Hamas. Boje v Pásme Gazy, ktoré dovtedy ovládalo toto islamistické hnutie, si vyžiadali životy už takmer 40.000 ľudí, uviedli zdravotné úrady na úrady na území spravovanom Hamasom.