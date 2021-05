Postrelili Palestínčana, ktorý vnikol do krajiny z pásma Gazy

Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že bezpečnostné zložky postrelili v nedeľu Palestínčana, ktorý vnikol na územie krajiny z pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AP.



Podozrivý muž mal podľa armády pri sebe nôž. Prenikol cez hraničný plot pri osade Sdei Avraham v južnej časti Izraela.



Muž nožom bodol jedného z hliadkujúcich príslušníkov pohraničnej polície a spôsobil mu ľahšie zranenie, píše na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na očitého svedka. Príslušník polície následne útočníka postrelil.



Postreleného útočníka previezli do neďalekej nemocnice, informácie o jeho zdravotnom stave však neboli bezprostredne známe.



Izraelská polícia a bezpečnostná služba Šin Bet začali v súvislosti s týmto pokusom o teroristický útok vyšetrovanie, píše The Jerusalem Post.