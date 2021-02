Izrael postupne zmerňuje opatrenia, telocvične budú pre zaočkovaných

Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izrael začne postupne otvárať od nedele nákupné strediská a iné zariadenia, avšak niektoré budú prístupné len osobám, ktoré už prekonali chorobu COVID-19 alebo sú proti nej zaočkované. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Tamojšia pandemická komisia v pondelok večer schválila plán postupného uvoľňovania epidemiologických opatrení zavedených v rámci v poradí už tretieho izraelského lockdownu.



"Plán bol v princípe schválený. Nariadenia budú schválené, hneď ako budú pripravené," uviedli kancelária izraelského premiéra a ministerstvo zdravotníctva v spoločnom vyhlásení.



Školy sa od nedele začnú otvárať v súlade s tzv. covidovým semaforom, ktorý jednotlivé mestá zaraďuje do zelených, žltých, oranžových, či červených kategórií v závislosti od počtu prípadov nákazy.



Do tried sa vrátia žiaci v posledných dvoch triedach základných a stredných škôl v zelených a žltých mestách, ale aj v oranžových mestách, ktoré zaočkovali najmenej 70 percent svojich obyvateľov. Podobnými pravidlami sa riadia aj nižšie ročníky základných škôl a škôlky, ktoré sú otvorené od 7. januára.



Nákupné centrá, trhy, butiky, múzeá, knižnice a synagógy sa taktiež otvoria v nedeľu, musia však dodržiavať prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.



Osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny proti covidu dostanú špeciálny certifikát, ktorý im umožní využívať aj ďalšie zariadenia. Títo ľudia budú môcť navštevovať telocvične, plavárne, kultúrne a športové podujatia, jarmoky či výstavy a ubytovávať sa v hoteloch. Reštaurácie v ubytovacích zariadeniach budú však naďalej zatvorené.



Tretí lockdown bol v židovskom štáte zavedený 27. decembra a odvtedy ho štyrikrát predĺžili.