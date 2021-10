Izraelský potápač našiel na dne mora meč z obdobia križiackych výprav

Jeruzalem 19. októbra (TASR) – Izraelský potápač našiel cez víkend pri potápaní pri pobreží židovského štátu meč starý 900 rokov, ktorý by podľa odborníkov mohol pochádzať z obdobia križiackych výprav. V utorok o tom informovala agentúra AP.



Šlomi Kacim sa potápal zhruba 150 metrov od pobrežia. V hĺbke asi piatich metrov spozoroval na dne mora rôzne predmety. Išlo o keramické črepy či časti lodných kotiev. Medzi artefaktmi ležal aj meč s metrovou čepeľou a tridsaťcentimetrovou rukoväťou. Keďže sa potápač bál, že by zbraň už nemusel po druhý raz nájsť, vyzdvihol ju a doniesol ju na Izraelský pamiatkový úrad (IAA). Meč je pokrytý hrubým nánosom, avšak podľa odborníka Nira Distelfelda z IAA je zrejme zo železa.



„Meč je vo výbornom stave. Ide o vzácny nález, ktorý vás vráti v čase o 900 rokov – do doby rytierov, brnenia a mečov," povedal Distelfeld, ktorého citovala AP.



Riaditeľ pamiatkového úradu Eli Escosido povedal, že experti meč očistia a neskôr ho vystavia v múzeu, aby ho mohla „obdivovať" široká verejnosť.



Potápač Šlomi Kacim dostal za objav čestné uznanie v písomnej forme.