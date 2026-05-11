< sekcia Zahraničie
Izrael potrestal vojakov za znesvätenie sochy Panny Márie väzením
K podobnému incidentu došlo v dedine Dabal na juhu Libanonu aj v apríli.
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv 11. mája (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v pondelok uviedla, že odsúdila dvoch vojakov, keď jeden z nich bol druhým odfotografovaný, ako vkladá cigaretu do úst sochy Panny Márie na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Táto fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa IDF došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia.
„Po ukončení vyšetrovania bol vojak, ktorého zdokumentovali pri tomto čine, odsúdený na 21 dní vojenského väzenia a vojak, ktorý tento incident zachytil, na 14 dní vojenského väzenia,“ uviedla armáda.
Jej hovorkyňa v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky „považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodnôt, ktoré sa od personálu očakávajú“. IDF podľa nej „nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov“.
K podobnému incidentu došlo v dedine Dabal na juhu Libanonu aj v apríli. Na verejnosť sa vtedy dostala fotografia, ako izraelský vojak s kladivom rozbíja sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Spolu s kolegom boli za to potrestaní väzením na 30 dní.
Táto fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa IDF došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia.
„Po ukončení vyšetrovania bol vojak, ktorého zdokumentovali pri tomto čine, odsúdený na 21 dní vojenského väzenia a vojak, ktorý tento incident zachytil, na 14 dní vojenského väzenia,“ uviedla armáda.
Jej hovorkyňa v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky „považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodnôt, ktoré sa od personálu očakávajú“. IDF podľa nej „nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov“.
K podobnému incidentu došlo v dedine Dabal na juhu Libanonu aj v apríli. Na verejnosť sa vtedy dostala fotografia, ako izraelský vojak s kladivom rozbíja sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Spolu s kolegom boli za to potrestaní väzením na 30 dní.