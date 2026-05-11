Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
Izrael potrestal vojakov za znesvätenie sochy Panny Márie väzením

Príslušníci libanonskej civilnej obrany a smútočný dav ľudí sa modlí pri rakvách s telesnými pozostatkami svojich troch zabitých kolegov, ktorí zahynuli po utorkovom izraelskom leteckom útoku počas ich pohrebu v prístavnom meste Tyre, v južnom Libanone vo štvrtok 30. apríla 2026. Pri útokoch Izraela na juhu Libanonu prišlo o život deväť ľudí vrátane dvoch detí. Vo štvrtok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte krátko po tom, ako prezident Džúzíf Awn odsúdil pokračujúce porušovanie prímeria zo strany Tel Avivu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 11. mája (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v pondelok uviedla, že odsúdila dvoch vojakov, keď jeden z nich bol druhým odfotografovaný, ako vkladá cigaretu do úst sochy Panny Márie na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Táto fotografia sa na sociálnych sieťach šírila minulý týždeň. Podľa IDF došlo k tomuto incidentu v južnom Libanone pred niekoľkými týždňami a vyšetrovali ho tamojší velitelia.

„Po ukončení vyšetrovania bol vojak, ktorého zdokumentovali pri tomto čine, odsúdený na 21 dní vojenského väzenia a vojak, ktorý tento incident zachytil, na 14 dní vojenského väzenia,“ uviedla armáda.

Jej hovorkyňa v príspevku na sieti X napísala, že izraelské ozbrojené zložky „považujú tento incident za mimoriadne závažný a zdôrazňujú, že správanie vojaka sa úplne odchýlilo od hodnôt, ktoré sa od personálu očakávajú“. IDF podľa nej „nemá v úmysle poškodzovať civilnú infraštruktúru vrátane náboženských budov alebo náboženských symbolov“.

K podobnému incidentu došlo v dedine Dabal na juhu Libanonu aj v apríli. Na verejnosť sa vtedy dostala fotografia, ako izraelský vojak s kladivom rozbíja sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Spolu s kolegom boli za to potrestaní väzením na 30 dní.
