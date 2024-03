Potrestali generála, ktorý dal vyhodiť do vzduchu univerzitu v Gaze

Jeruzalem 11. marca (TASR) - Izraelský brigádny generál Barak Hiram dostal disciplinárny trest za to, že bez súhlasu svojho nadriadeného vydal rozkaz vyhodiť do vzduchu budovu univerzity al-Isráa v palestínskom meste Gaza.



Ako na svojom webe pripomenul denník Ynetnews, počas konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas odohrávajúcim sa v Pásme Gazy platia v izraelskej armáde explicitné protokoly, ktoré upravujú, kto má právomoc schvaľovať bombové útoky a ničenie objektov, ako sú vládne inštitúcie, nemocnice a vzdelávacie zariadenia.



Hiram na svoju obranu uviedol, že jeho vojaci sa cítili v nebezpečenstve kvôli informáciám tajných služieb o tunelovom systéme, ktorý viedol popod univerzitu.



Izraelské jednotky tento univerzitný komplex neďaleko mesta Gaza obsadili koncom roku 2023 a využívali ho ako svoju základňu. Súkromná univerzita al-Isráa, ktorá vznikla v roku 2014, v oznámení zverejnenom po výbuchu uviedla, že zničená bola hlavná budova pre postgraduálne štúdium a budovy pre bakalárske štúdium.



Hovorca izraelskej armády dodal, že zrútenie budovy a proces schvaľovania jej vyhodenia do vzduchu "riadenou explóziou" bude ešte predmetom vyšetrovania.



Nateraz sa potvrdilo, že palestínske radikálne hnutie Hamas použilo budovu a jej okolie na vojenské aktivity proti izraelským jednotkám. Zistilo sa však aj to, že Hiram nemal súhlas nadriadeného na vydanie rozkazu na likvidáciu budovy.



Spravodajský web Ynetnews napísal, že Hiram dostal od velenia armády pokarhanie. Predpokladá sa, že zo svojej funkcie bude odvolaný, pričom ale zrejme zostane pôsobiť v generálnom štábe izraelskej armády.



Hiram čelí aj preverovaniu, ktoré sa týka jeho rozkazu vypáliť tankový granát smerom na dom v kibuci Be'eri na juhu Izraela. Došlo v tomu v čase rukojemníckej drámy počas útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Predpokladá sa, že pri zásahu domu mohli byť niektorí zo zajatcov zabití.