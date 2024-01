Izrael potvrdil ďalších troch rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy

Jeruzalem 5. januára (TASR) - Troch Izraelčanov, ktorých úrady vyhlásili za nezvestných po októbrovom útoku hnutia Hamas na Izrael, držia militanti v zajatí v Pásme Gazy. Uviedol to vo štvrtok hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Traja občania, ktorí boli považovaní za nezvestných, sú teraz uznaní za rukojemníkov. Ich rodiny boli informované," oznámil Hagari novinárom. Militanti tak podľa izraelských úradov naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy 132 ľudí.



Koordinovaný útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra si vyžiadal približne 1140 obetí. Militanti počas útoku uniesli do palestínskej enklávy asi 250 ľudí, z ktorých 105 prepustili na konci novembra počas týždňového prímeria sprostredkovaného Katarom. Izrael výmenou za to prepustil z väzníc 240 Palestínčanov.



Izraelská armáda na októbrový útok zareagovala vojenskou operáciou v Pásme Gazy, pri ktorej dosiaľ prišlo o život viac ako 22.400 ľudí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.