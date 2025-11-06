< sekcia Zahraničie
Izrael potvrdil nové útoky na ciele Hizballáhu v Libanone
Izraelská vládna hovorkyňa Šoš Bedrosianová uviedla, že Izrael prijme opatrenia na zabezpečenie dodržiavania prímeria v južnom Libanone.
Autor TASR
Bejrút 6. novembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok opäť útočila na údajné vojenské ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Pred zásahmi vyzvala obyvateľov konkrétnych budov v mestách Ajta al-Džabal, Tajba a Tajr Debba na evakuáciu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Izraelská armáda spustila sériu útokov na vojenské ciele Hizballáhu v južnom Libanone,“ potvrdila v oficiálnom vyhlásení.
Hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí v samostatnom vyhlásení podľa AFP vyzval na evakuáciu aj obyvateľov konkrétnych budov v obci Zautar aš-Šarkíja.
Izraelská vládna hovorkyňa Šoš Bedrosianová uviedla, že Izrael prijme opatrenia na zabezpečenie dodržiavania prímeria v južnom Libanone. „Izrael bude naďalej brániť všetky svoje hranice a budeme naďalej trvať na úplnom dodržiavaní dohody o prímerí,“ povedala hovorkyňa novinárom.
Hizballáh vo štvrtok vyhlásil, že má právo brániť sa proti Izraelu, a Libanon, hoci viazaný prímerím, nie je podľa hnutia nútený zapojiť sa do rokovaní s Izraelom.
Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že armáda zintenzívni útoky voči Hizballáhu, ktorý sa podľa jeho slov „zahráva s ohňom a prezident Libanonu otáľa“. Premiér Benjamin Netanjahu obviňuje hnutie, že sa opätovne vyzbrojuje.
„Izraelská armáda spustila sériu útokov na vojenské ciele Hizballáhu v južnom Libanone,“ potvrdila v oficiálnom vyhlásení.
Hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí v samostatnom vyhlásení podľa AFP vyzval na evakuáciu aj obyvateľov konkrétnych budov v obci Zautar aš-Šarkíja.
Izraelská vládna hovorkyňa Šoš Bedrosianová uviedla, že Izrael prijme opatrenia na zabezpečenie dodržiavania prímeria v južnom Libanone. „Izrael bude naďalej brániť všetky svoje hranice a budeme naďalej trvať na úplnom dodržiavaní dohody o prímerí,“ povedala hovorkyňa novinárom.
Hizballáh vo štvrtok vyhlásil, že má právo brániť sa proti Izraelu, a Libanon, hoci viazaný prímerím, nie je podľa hnutia nútený zapojiť sa do rokovaní s Izraelom.
Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že armáda zintenzívni útoky voči Hizballáhu, ktorý sa podľa jeho slov „zahráva s ohňom a prezident Libanonu otáľa“. Premiér Benjamin Netanjahu obviňuje hnutie, že sa opätovne vyzbrojuje.